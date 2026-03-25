Президент Германии выступил против войны Трампа в Иране

Война США против Ирана является катастрофической ошибкой и нарушением международного права, аргументы в пользу конфликта «не выдерживают критики». Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, чьи слова приводит Politico.

«Эта война — и, пожалуйста, простите меня за эти слова, как человека, непосредственно вовлеченного в ситуацию, — является политически катастрофической ошибкой», — заявил Штайнмайер.

По словам президента Германии, действия Соединенных Штатов нарушают международное право. Кроме того, указал политик, аргумент о якобы неминуемой атаке на США со стороны Ирана «не выдерживает критики».

В недавней статье для Bloomberg обозреватель Марк Чемпион написал, что США оказались в тупике в войне с Ираном, так как у Вашингтона нет «очевидной стратегии», а Исламская Республика обладает высоким «болевым порогом».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее стало известно о расколе внутри НАТО из-за поддержки Рютте США.