Дачникам объяснили, как подготовить теплицу к новому дачному сезону

Садовод Воронова: перед дачным сезоном в теплице нужно провести дезинфекцию
Перед началом нового дачного сезона важно провести дезинфекцию в теплице и обновить верхний слой грунта. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она уточнила, что снег с огорода лучше накидать в теплицу плотным слоем, чтобы насытить почву влагой. Сам парник важно промыть внутри и снаружи с помощью мыльного раствора, чтобы светопропускаемость улучшилась.

«Также весной следует провести дезинфекцию для уничтожения оставшихся с прошлого сезона возбудителей вирусных, бактериальных и грибковых болезней. Лучше всего для этого подходят специальные моющие средства с содержанием йода, которые можно купить в магазине», — сказала Воронова.

По ее словам, верхние слои почвы нужно обновлять раз в три года, поскольку посадки со временем истощают землю и забирают из нее питательные вещества. Для этого садовод посоветовала снять около 7 см земли сверху и насыпать новую, купленную в специализированном магазине.

Преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД, блогер Светлана Самойлова до этого говорила, что для того, чтобы значительно ускорить рост рассады в домашних условиях, необходима мощная лампа, но лучше всего — естественный солнечный свет. Что касается удобрений, к ним лучше относиться с осторожностью. Дозу вещества, по ее словам, следует уменьшать в два раза от указанной в инструкции.

Ранее россиянам рассказали стоит ли ожидать раннего нашествия насекомых этой весной.

 
