В Пулково сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск рейсов сняты в аэропорту Пулково

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о приостановке работы авиагавани было опубликовано в 00:53 по мск. В ведомстве отметили, что они были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее аэропорт Пулково представил новый логотип.