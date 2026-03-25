Борис Гребенщиков стал гражданином Великобритании

РИА Новости: Борис Гребенщиков получил британское гражданство за три года

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) за прошедшие три года получил гражданство Великобритании. Об этом со ссылкой на данные британского реестра отчетности компаний сообщает РИА Новости.

Из них следует, что в декабре 2022 года Гребенщиков и его супруга Ирина учредили в Великобритании компанию BG PLUS LLP. В документах было указано, что оба учредителя являются гражданами России. 16 марта BG PLUS LLP подала в реестр документы об изменении персональных данных владельцев. В соответствии с ними Борис и Ирина Гребенщиковы имеют британское гражданство.

30 января сообщалось, что у Бориса Гребенщикова резко сократился доход в Европе.

Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В июне 2023 года музыканта внесли в список иностранных агентов.

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Артист рассказывал, что ушел из «Аквариума», поскольку некоторые участники группы поддержали СВО.

Ранее Гребенщикова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента.