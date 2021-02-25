На станциях Московского метро установят экраны для информирования пассажиров
Власти Москвы установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, пишет в четверг «Коммерсант».
Они смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания».
Из тендерной документации следует, что экраны будут транслировать рекламу и сообщения метрополитена.
Победителя выберут 4 марта, все работы он должен завершить в декабре.
Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Мосметро.
«Экраны нужны для информирования людей в экстренных случаях, а также чтобы рассказать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах и для отображения полезной справочной и коммерческой информации», - уточнили в пресс-службе.