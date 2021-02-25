Тело младенца нашли в выгребной яме в Новгородской области

Тело новорожденного ребенка было обнаружено в выгребной яме в селе Мошенское Новгородской области, сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Младенец без признаков жизни был найден в яме на территории частного дома, указано в сообщении.

СК проводит доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет проведено судебно-медицинское исследование для выяснения причины смерти ребенка.

Ранее в городе Луга Ленинградской тело младенца было найдено в мусоропроводе. Возбуждено уголовное дело.