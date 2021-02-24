Белоруссия рассчитывает выпускать ежемесячно по 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»

Белоруссия с марта рассчитывает каждый месяц выпускать по 500 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» по российским технологиям. Об этом заявил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич в среду, 24 февраля, передает РИА «Новости».

Препараты будут выпускаться на мощностях белорусских фармпредприятий.

22 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин от COVID-19, производство будет запущено в марте.

Пиневич также добавил, что в настоящее время в республике продолжается вакцинация от коронавируса, число привитых достигло почти 25 тысяч. Он также отметил, что помимо российской вакцины в страну прибыло 100 тысяч доз китайской вакцины, которые предназначены для 50 тысяч человек, еще 100 тысяч доз ожидается в марте.