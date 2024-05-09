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Пашинян не ответил на требование оппозиции

Пашинян не ответил на требование оппозиции подать в отставку в течение часа

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не ответил на требование лидера оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта уйти в отставку в течение часа, которое он озвучил в ходе многотысячного митинга на площади Республики в центре Еревана. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Баграта, из-за того, что Пашинян не сделал никаких заявлений в течение часа, через 20 минут архиепископ скажет, что нужно сделать оппозиции.

Пресс-служба правительства или сам Пашинян пока никак не реагируют на требования оппозиции.

До этого архиепископ Баграт выставил требование премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Он дал ему час, чтобы премьер ушел в отставку. Об этом он заявил на многотысячном митинге, который проходит на площади Республики в центре Еревана.

9 мая несколько тысяч сторонников движения «Тавуш во имя родины» собрались на площади Республики. Они протестуют против решения властей Армении провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном. Рядом с площадью находятся полицейские и спецтехника.

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.

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