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Названа порода кошек, живущая дольше остальных

The Guardian: бурманские короткошерстные кошки живут дольше остальных

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Depositphotos

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне установили, что рекордистами-долгожителями являются бурманские короткошерстные кошки. В среднем представители этой породы живут 14 лет. Короче всех, согласно исследованию, продолжительность жизни у сфинксов и «бенгальцев». Об этом сообщает издание The Guardian.

Работа проводилась под руководством эксперта по кошкам, доктора наук Дэна О'Нил. Группа ученых проанализировала информацию о 8 тысячах кошек, ушедших из жизни в период между 2019 и 2021 годами. Выяснилось, что в среднем эти животные живут 12 лет.

Среди различных пород самой долгоживущей оказалась бурманская короткошерстная кошка, которая в среднем доживает до 14 лет. Самые маложивущие — бесшерстные сфинксы и бенгальские кошки. У них средняя продолжительность жизни составляет всего 6,5 и 8,5 лет соответственно. Мейн-куны, рэгдоллы и норвежские лесные кошки в среднем живут по 10 лет, а персидские — около 11 лет.

Исследователи также обнаружили, что беспородные кошки (порядка 88% всех кошек) живут дольше, чем породистые. Кроме того, у самцов продолжительность жизни короче по сравнению с самками.

Ранее ученые объяснили, почему кошки всегда приземляются на лапы.

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