Звезда «Ворониных» ответила на осуждение Водонаевой: «Стыдобища»

Актриса Мария Ильюхина назвала в Telegram-канале «стыдобищей» осуждения блогерши Алены Водонаевой в свой адрес.

Ильюхина призналась, что не знает, кто такая Водонаева и из какой «дыры» она «выбралась». Актриса возмутилась, что блогерша пишет о ней подобные вещи с «такой физиономией». Артистка отметила, что весь интернет «решил хайпануть» на ее имени.

«Ну пусть попробуют, негатива еще больше в ответ получат. Женщина, походу, не поняла, во что она втянулась», — отметила актриса.

6 мая Водонаева назвала непрофессиональным, хабалистым и глупым поведение Ильюхиной, которую не позвали в продолжение сериала «Воронины».

Водонаева считает, что после этого скандала Ильюхина стала для продюсеров и режиссеров «обезьяной с гранатой», от которой не знаешь, чего ожидать. Блогерша возмутилась «неуместной публичной истерике» артистки.

Илюхина в нецензурной форме заявила, что хейтеры надоели ей. По словам знаменитости, она старается аргументировать каждое слово, чтобы объяснить, почему считает «предательством» то, что ее не взяли в продолжение «Ворониных». Однако в ответ, как заявила артистка, она получает оскорбления и оправдания.

«Короче, пусть переворачивают, пусть хайпуют (может, в жизни у людей славы больше не будет, кроме как на чужом человеке нажиться), да хоть на лице начирикают высказывание свое — пусть. Когда в голове у человека обезьянье мышление, он и будет всех обезьянами называть», — заключила артистка.

Ранее Мария Ильюхина показала, как проходила пробы в спин-офф «Ворониных».