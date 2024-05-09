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Ученые выяснили, зачем некоторые змеи мажут себя кровью и калом

BioLet: водяные ужи прикидываются падалью, покрывая себя кровью и экскрементами

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Global Look Press

Сербские ученые из Белградского университета выяснили, что водяные ужи (Natrix tessellata) умеют убедительно притворяться гнилым куском мяса ради защиты от хищников. Чтобы ввести врагов в заблуждение, змеи измазываются в собственной крови и фекалиях. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters (BioLet).

Водяные ужи обитают в Европе, Азии и Северной Африке. Они лишены яда и вырастают до 1,2 метра, поэтому у них мало способов защиты от более крупных хищников.

При столкновении с хищником ужи выделяют фекалии и мускус — гнилостный побочный продукт пищеварения. Затем они падают на спину и прикидываются падалью. Иногда рептилии даже пускают кровь из пасти. Такая стратегия известна как танатоз в животном мире.

Отвращение и растерянность, которые это зрелище вызывает у потенциального недруга, может дать змее достаточно времени, чтобы убежать, или даже заставить хищника полностью отказаться от идеи есть что-то настолько мерзкое и зловонное. 

Исследователи провели эксперимент, протестировав 263 водяных ужа. Ученые хватали змей так, как это обычно делают хищники. В ходе опытов 124 пресмыкающихся покрыли себя фекалиями, а 28 — пустили кровь из пасти.

Специалисты выяснили, что защита с помощью крови и экскрементов позволила змеям находиться в танатозе на две секунды меньше по сравнению с обычной симуляцией своей гибели, что может стать значительным преимуществом для выживания.

Ранее ученые выяснили, что некоторые лягушки прикидываются мертвыми, чтобы избежать внимания назойливых самцов.

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