Сменился фаворит гонки за «Золотой мяч — 2024»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор вырвался на первое место в списке фаворитов гонки за «Золотой мяч — 2024». Об этом сообщает Telegram-канал «че поставить».

Южноамериканский вингер после второго полуфинального матча Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» опередил в списке номинантов своего одноклубника Джуда Беллингема, который лидировал в рейтинге на протяжении последних семи месяцев.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2018 года. До этого он играл в Бразилии за «Фламенго». В составе испанской команды Винисиус дважды стал чемпионом страны, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок. В сезоне-2021/22 вингер праздновал победу в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Винисиус провел в Ла Лиге 24 матча, отметившись 13 забитыми мячами. После 34 игр «Реал», набрав 87 очков, закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, выиграв 36-й чемпионский титул в своей истории.

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