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ОПЕК перестанет публиковать прогнозы спроса на нефть

Reuters: ОПЕК откажется от расчета мирового спроса на нефть картеля

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Dado Ruvic/Reuters

ОПЕК готовится к важным изменениям в своих ежемесячных отчетах о состоянии нефтяного рынка. Об этом пишет Reuters .

По данным издания, организация стран-экспортеров нефти откажется от публикации расчета мирового спроса именно на ее собственную нефть.

Вместо этого ОПЕК сосредоточится на прогнозах спроса для более широкой группы производителей — объединения ОПЕК+. В него входят как страны картеля, так и не входящие в него государства, крупнейшим из которых является Россия.

Данный шаг связан с углублением сотрудничества между ОПЕК и партнерами по ОПЕК+ в вопросах согласования совместной политики поставок нефти на мировой рынок. Ранее секретариат в Вене предоставлял оценку так называемого «спроса на ОПЕК» — показатель, который внимательно отслеживали аналитики и трейдеры как индикатор ситуации на рынке.

Однако теперь, по словам источников, организация будет публиковать только цифры по ожидаемому спросу на нефть всех участников Декларации о сотрудничестве — официального названия ОПЕК+. Это объясняется возросшим значением соглашения как основного механизма координации действий производителей.

Переход к новой методике может повлиять на работу экспертов, анализирующих нефтяной рынок. ОПЕК+ не имеет постоянной штаб-квартиры и является более гибким альянсом по сравнению с самим картелем ОПЕК. Первые данные по прогнозу спроса для всей расширенной группы уже были опубликованы в апрельском отчете организации.

До этого Европу раскритиковали за непоследовательную энергетическую политику.

Ранее в Saudi Aramco заявили о дефиците на мировом рынке нефти.

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