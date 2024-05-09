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Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы

Премьер Израиля Нетаньяху направил Путину поздравление с Днем Победы

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Amir Cohen/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы. Об этом сообщили в посольстве еврейского государства в РФ, передает ТАСС.

«Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ», — заявили в дипмиссии.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ни одна из стран антигитлеровской коалиции не приглашала Россию на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.

9 мая Путин во время своего выступления на параде Победы в Москве заявил, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне.

По словам российского лидера, правда мешает колониальной политике западных стран.

В военном параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Победы.

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Парад Победы – 2024
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