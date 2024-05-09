Лукашенко положительно отозвался о параде Победы в Москве

Белорусский президент Александр Лукашенко высоко оценил организацию парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Своим мнением он поделился в разговоре с российским журналистом Павлом Зарубиным, который выложен в его Telegram-канале.

«Достойно!» — похвалил белорусский лидер торжественное мероприятие.

9 мая в Москве состоялся парад Победы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Согласно информации министерства обороны РФ, в мероприятии задействовали более 9 тыс. человек, а также 75 единиц боевой техники и авиацию. На традиционный праздник прибыли восемь иностранных лидеров, в том числе главы пяти бывших республик СССР.

Парад Победы в этом году впервые в истории проходит под снегопад. Несмотря на погоду, авиация все же пролетела над Красной площадью. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что самый северный парад Победы состоялся на маршруте экспедиции «Чистая Арктика-Восток-77».