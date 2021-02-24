Уголовное дело возбуждено после избиения воспитанницы интерната на Сахалине

Уголовное дело по статье «халатность» возбуждено после избиения 15-летней воспитанницы школы-интерната на Сахалине. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Согласно информации СК, между двумя 15-летними воспитанницами учреждения возник конфликт. Девушка несколько раз ударила потерпевшую по лицу, тогда та выбежала на улицу. В дальнейшем на одной из центральных улиц поселка Смирных ее заметил один из работников интерната и вернул ее.

Следователи отмечают, что воспитатель не рассказала о произошедшем руководству, а также не следила за дальнейшим поведением воспитанниц. В результате между девушками вновь возник конфликт, во время которого 15-летняя воспитанница еще несколько раз ударила потерпевшую кулаками в лицо. После чего девочка попала в больницу.

В настоящее время расследование продолжается.

Следователи начали проверку по факту избиения воспитанницы дома-интерната после появления соответствующих публикаций в СМИ.