На Чукотке двух полицейских заподозрили в избиении местного жителя

На Чукотке двух полицейских заподозрили в избиении со спецсредствами местного жителя. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел 19 февраля в селе Рыткучи Чаунского района Чукотского автономного округа. Сотрудники МВД избили 36-летнего мужчину при проверке информации о незаконной продаже алкоголя.

Как отмечает СК, полицейские «незаконно применили в отношении него физическую силу и специальные средства, в результате чего потерпевшему были причинены множественные телесные повреждения».

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств». Также будет дана оценка действиям пострадавшего по факту незаконной продажи алкоголя.

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