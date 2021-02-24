На Украине призвали наказывать несовершеннолетних за нелюбовь к родному языку

Львовский журналист Остап Дроздов в эфире «4 канала» заявил, что властям Украины нужно усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних.

Он отметил, что «презирать украинский язык» публично запрещено должностным лицам, работникам госучреждений и другим категориям населения. «А почему гражданам можно? <...> «Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет», — сказал Дроздов.

По его мнению, киевским властям следует инициировать внесение изменений в закон о языковой политике, которые позволят наказывать за публичное неуважение украинского языка.

На Украине регулярно случаются бытовые конфликты из-за языка. Недавно в городе Днепр школьник поругался с военным из-за русского языка.