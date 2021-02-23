Закрытые на Украине телеканалы создали медиахолдинг

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РИА «Новости»

Телеканалы, на которые Украина наложила санкции, создали медиахолдинг «Новости». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение минкультуры страны.

Холдинг учредили три украинских телеканала — «112 Украина», ТNewsOne и ZIK. Учредителями холдинга стали сто человек.

«Запрещенная «Тройка Медведчука» (так некоторые представители украинской власти называли оказавшиеся под санкциями телеканалы), что называла себя «Медиахолдинг »Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием», — написал министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».