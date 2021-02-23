УФСИН проверяет ярославскую колонию после публикации видео с издевательствами

В ярославской исправительной колонии (ИК) №1 после публикации видео с издевательствами над заключенным началась внеплановая проверка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу УФСИН по Ярославской области.

23 февраля «Новая газета» опубликовала видео по расследованию, согласно которому гражданин Грузии Важа Бочоришвили умер после избиений сотрудниками ИК-1.

В УФСИН отметили, что часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от работы до выяснения обстоятельств. При этом в УФСИН заявили, что часть сотрудников уже привлечена к уголовной ответственности, а некоторые были уволены из органов уголовно-исполнительной системы.

Ранее управление СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело после публикации на сайте «Новой газеты» видео с избиением заключенного.