Останки двух детей обнаружены на месте пожара в Новосибирске

Тела двух детей нашли на месте пожара в частном доме в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета России по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.

По ее словам, назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски возможных жертв пожара продолжаются.

Согласно информации прокуратуры, огонь охватил крышу двухэтажного бревенчатого дома площадью 48 кв. м, а также всю площадь второго дома (63 кв. м). Кроме того, пламя перекинулось на хозяйственную постройку площадью 100 кв. м. Предполагалось, что в одном из домов могли оставаться трое детей.

По факту произошедшего следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), прокуратурой организована проверка пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что предположительно трое детей стали жертвами пожара в доме в Новосибирске.