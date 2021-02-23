В 9 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ

В девяти регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В России на седьмой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в девяти субъектах», — указано в сообщении ведомства.

Среди детей до 2 лет превышение недельных эпидемиологических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ выявлено в трех регионах страны, в возрастных группах от 3 до 6 лет — в трех регионах, 7 до 14 лет — в пяти регионах. Среди подростков старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 18 российских субъектах.

Ранее сообщалось, что в 12 регионах РФ превышен порог заболеваемости ОРВИ.