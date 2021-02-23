Ночь на вторник стала самой холодной с начала зимы в Москве

Ночь на вторник, 23 февраля, стала самой холодной с начала зимы в Москве, температура воздуха опустилась до -24,1°C. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

Отмечается, что до этого минимальная температура была зарегистрирована в городе 18 января, тогда было -23,6°C.

По данным метеобюро, самым морозным в Москве 23 февраля было в 1945 году (-30,5°C).

Ранее сообщалось, что во вторник в Москве ожидается до -17°С.