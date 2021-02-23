Во вторник в Москве ожидается до -17°С

В Москве во вторник, 23 февраля, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха будет держаться в районе -17°С — -15°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 2 — 7 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до отметки в -22°С — -20°С. Порывы ветра усилятся до 5 — 10 м/с.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба. Синоптики также предупреждают об образовании гололеда.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.