В Египте скончалась застрявшая на курорте из-за COVID-19 россиянка

Россиянка Юлия Акушева, которая была вынуждена остаться в Хургаде из-за пандемии коронавируса, скончалась в Египте. Об этом сообщает портал E1.

Брат погибшей Павел Коршунов отметил, что на курорт 41-летняя жительница Екатеринбурга приехала 20 декабря вместе со своим женихом Джейсоном из Великобритании.

Вместе пара планировала посетить Россию в середине января, однако они не смогли этого сделать из-за закрывшихся на фоне пандемии границ: они остались в Хургаде.

Позднее у Юлии произошел инсульт. Кроме того, медики обнаружили у россиянки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, после чего она впала в кому. Женщина скончалась в понедельник, 22 февраля, не приходя в сознание.