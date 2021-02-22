В США проверят все Boeing 777 после инцидента в Денвере

Федеральное управление гражданской авиации США потребовало проверить все самолеты Boeing 777, оснащенные двигателем Pratt & Whitney PW4000. Об этом говорится в сообщении в Twitter ведомства.

«Скорее всего, это будет означать, что некоторые самолеты будут выведены из эксплуатации», — говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании United Airlines вылетел из Денвера в Гонолулу. Практически сразу после взлета у лайнера загорелся двигатель, из-за чего пилотам пришлось вернуться в аэропорт. Посадка воздушного судна прошла успешно.

Части двигателя пассажирского самолета упали на жилые дома в Колорадо. Местные жители сняли на видео падение обломков и поделились кадрами в соцсетях. Один из упавших частей двигателя засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как металлический обломок с силой ударяется об асфальт. Часть лайнера упала на дорогу между участками жилых домов. При этом на видео слышен довольно громкий звук удара. Информации о пострадавших пассажирах или жителях не поступало.