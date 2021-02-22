В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве объявили «оранжевый», то есть предпоследний, уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Об этом пишет «Интерфакс».

Предупреждение действует с 1.00 до 10.00 вторника 23 февраля.

«Местами ниже минус 30 градусов», — предупредил Гидрометцентр.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Ранее сообщалось, что почти треть от месячной нормы осадков выпадет в Московском регионе в течение недели.