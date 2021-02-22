Инфекционист рассказал о симптомах нового штамма птичьего гриппа

Врач инфекционной больницы № 2 Москвы Илья Акинфеев рассказал о том, как человек переносит новый птичий грипп (штамм H5N8 птичьего гриппа А). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заболевший сталкивается с сильной интоксикацией, болью в области груди, сухим кашлем и резким поднятием температуры до +39-40°C.

По его словам, лишь специфическая диагностики позволяет выяснить, каким именно штаммом гриппа пациент заразился.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили первый случай инфицирования человека новой разновидностью вируса птичьего гриппа H5N8.

Ранее сообщалось, что ВОЗ изучает данные о новом вирусе птичьего гриппа в России.