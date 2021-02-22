Власти США доставили 2 из 6 млн доз вакцин от COVID-19 в штаты
Антон Демидов
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США доставили 2 из запланированных 6 млн доз вакцин от коронавируса в штаты после задержек с поставками из-за непогоды и морозов. Об этом она сказала в интервью телеканалу ABC News.
По ее словам, американские власти планируют нагнать график по доставке препаратов «на неделе», а также «восполнить этот пробел и убедиться, что они распределены по районам».
Псаки отметила, что власти тесно сотрудничают с почтовой службой и курьерскими компаниями для ускорения темпов доставки вакцины.
Ранее в США медработник намеренно испортил 500 доз вакцины от COVID-19 американской компании Moderna.
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