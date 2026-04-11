Делегация из России прибыла в храм Гроба Господня

В иерусалимский храм Гроба Господня прибыла российская делегация Фонда Андрея Первозванного в ожидании появления Благодатного огня. Об этом РИА Новости сообщили в фонде.

После схождения Благодатного огня, его частицу доставят в Москву к пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.

Правоохранительные органы Израиля с раннего утра Великой Субботы, 11 апреля, усилили меры безопасности в Старом городе Иерусалима и его окрестностях в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. В этом году местные власти не ожидают большого количества верующих в Великую Субботу из-за того, что иностранные авиакомпании еще не возобновили рейсы в Израиль после объявленного ранее перемирия с Ираном.

В Иерусалиме накануне Пасхи традиционно происходит одно из важных для православного мира событий — схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. В 2026 году оно должно состояться 11 апреля, но из-за текущей обстановки на Ближнем Востоке проведение церемонии оказалось под угрозой.

Ранее в РПЦ предупредили о фальшивых крестных ходах на Пасху.