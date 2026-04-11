В ЕС пообещали решить вопрос с блокировкой помощи Украине при переизбрании Орбанна

У Евросоюза есть несколько возможных путей на случай, если Виктор Орбан одержит победу на выборах в Венгрии и продолжит блокировать помощь Украине. Об этом заявила посол ЕС в республике Катарина Матернова, чьи слова приводит УНИАН.

«Я не буду раскрывать, каким именно образом [будет решаться вопрос об обходе вето Венгрии]. Есть несколько возможных путей, и решение будет найдено. Европейские лидеры настроены на это, и это обязательно произойдет», — сказала Матернова.

В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется согласие всех 27 государств — членов Евросоюза, решение Будапешта фактически приостановило предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение кредита до тех пор, пока Украина, по его утверждению, препятствует транзиту нефти через «Дружбу».

Ранее Рютте раскрыл, какие страны выступают против членства Украины в НАТО.