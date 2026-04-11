Иран примет решение о переговорах с США после консультаций

Решение о возможности проведения переговоров с США иранская делегация примет после предварительных заседаний, на которых оценит позицию Вашингтона. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом иранцы поднимут вопрос нарушения условий перемирия со стороны США.

До этого стало известно, что иранскую делегацию на переговорах с США в Исламабаде представит 71 человек. В ее состав входят не только переговорщики, но и эксперты, сотрудники службы безопасности и журналисты. В число переговорщиков входит замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, а возглавляет делегацию спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф.

Ожидается, что американо-иранские переговоры в Исламабаде состоятся 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. По данным телеканала CNN, стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

Ранее президент США назвал главное требование США на переговорах с Ираном.