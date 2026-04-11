Губернатор рассказал Путину, откроют ли пляжи Краснодарского края в этом году

Кондратьев: все пляжи Краснодарского края будут открыты в этом году

Все пляжи Краснодарского края будут открыты в 2026 году. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил президенту России Владимиру Путину на встрече, которая состоялась накануне вечером в Кремле.

»... <...> в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме», — отметил глава региона.

По словам Кондратьева, на тех пляжах Краснодарского края , «где были выбросы» после нефтепродуктов в Керченском проливе по заключению Роспотребнадзора, этим летом уже могут «быть использованы».

Губернатор добавил, что те пляжи, где вообще не было мазута — от Утриша до высокого берега Анапы — предварительно, по результатам экспертизы, откроют для отдыхающих в этом сезоне.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов.

По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.