В Минобороны РФ рассказали об уловках ВСУ с минами на оставленных территориях ЛНР

МО РФ: при отступлении ВСУ ставят мины в самых неожиданных местах

Саперы группировок «Запад» и «Днепр» Вооруженных сил РФ при разминировании территорий Луганской народной республики и Херсонской области, находят мины, оставленные украинскими военными, в самых неожиданных местах. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Формирования ВСУ, покидая позиции, специально оставляют взрывные устройства, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах», — рассказали в военном ведомстве.

В МО отметили, что особенно много работы у российских саперов при наступлении.

Минобороны также опубликовало кадры работы саперов в зоне СВО.

Как стало известно ранее, ВСУ начали применять мины на взрывателях с эффектом Доплера. Эксперты рассказали, что методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения беспилотников, так как их детекция осуществляется за счет обнаружения радиосигнала.

Сообщалось также, что ВСУ размещали мины на кладбищах в курском приграничье.

Ранее в Херсонской области ребенок подорвался на мине ВСУ.