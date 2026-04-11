Крупнейший производитель алюминия в Персидском заливе объявил форс-мажор

Крупнейший производитель алюминия в Персидском заливе Emirates Global Aluminium объявил форс-мажор по некоторым контрактам, после того, как один из его плавильных заводов был выведен из строя в результате иранской атаки. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Речь идет о заводе Al Taweelah в Абу-Даби, по которому Иран ударил 28 марта. По предварительной оценке специалистов, предприятие сможет возобновить свою работу лишь через год.

Bloomberg пишет, что на фоне войны и ограничения движения по Ормузскому проливу у крупнейших производителей Персидского региона ощутили нехватку критически важных ресурсов — в отрасли ожидаются каскадные сокращения производства, если пролив не будет быстро открыт.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе.

Ожидается, что американо-иранские переговоры состоятся 11 апреля в столицы Пакистана Исламабаде в двух форматах — прямом и опосредованном.

Ранее в Иране заявили о планах сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе.