Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Крупнейший производитель алюминия в Персидском заливе объявил форс-мажор

Bloomberg: Emirates Global Aluminium объявила форс-мажор из-за обстрела завода
Javier Ruiz/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейший производитель алюминия в Персидском заливе Emirates Global Aluminium объявил форс-мажор по некоторым контрактам, после того, как один из его плавильных заводов был выведен из строя в результате иранской атаки. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Речь идет о заводе Al Taweelah в Абу-Даби, по которому Иран ударил 28 марта. По предварительной оценке специалистов, предприятие сможет возобновить свою работу лишь через год.

Bloomberg пишет, что на фоне войны и ограничения движения по Ормузскому проливу у крупнейших производителей Персидского региона ощутили нехватку критически важных ресурсов — в отрасли ожидаются каскадные сокращения производства, если пролив не будет быстро открыт.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе.

Ожидается, что американо-иранские переговоры состоятся 11 апреля в столицы Пакистана Исламабаде в двух форматах — прямом и опосредованном.

Ранее в Иране заявили о планах сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!