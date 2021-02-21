Абхазская епархия временно прекратила богослужения

В Абхазии храмы до определения статуса Абхазской епархии временно прекращают богослужение. Об этом заявил и.о главы епархии иерей Виссарион (Аплиа), передает РИА «Новости».

«Мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью Грузинской церкви, мы не были частью Грузинской церкви и не будем», — заявил он.

Виссарион считает, что московский патриархат может решить церковный вопрос в Абхазии, определив статус абхазской епархии.

«Священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии на территории России, пусть они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть», — сказал иерей.

В настоящее время в Абхазии служат священники, рукоположенные в российской православной церкви.