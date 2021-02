Появилось видео падения частей двигателя самолета на дома в США

Очевидцы засняли, как обломки двигателя пассажирского Boeing 777 падают на землю и дома в американском Колорадо. Запись выложил телеканал 9News в YouTube.

В подписи к видео рассказываются подробности случившегося: правый двигатель самолета Boeing 777 отказал вскоре после взлета и начал рассыпаться в воздухе. Несмотря на это, пилоты смогли успешно посадить самолет.

На самой записи видно, как обломки разных размеров падают с неба. При этом жители стоят и смотрят на падающие куски двигателя.

Полиция города Брумфилд, где упали части обшивки, попросила жителей при обнаружении обломков во дворе не трогать их и немедленно сообщать властям.

Wow! Mark Moskovics' Ring camera caught the moment this piece of debris came crashing down in his neighborhood in Broomfield. You can also hear other pieces coming down off-screen @CBSDenver pic.twitter.com/bnQI4MVGSo