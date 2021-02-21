Появилось видео падения частей двигателя самолета на дома в США

Очевидцы засняли, как обломки двигателя пассажирского Boeing 777 падают на землю и дома в американском Колорадо. Запись выложил телеканал 9News в YouTube.

В подписи к видео рассказываются подробности случившегося: правый двигатель самолета Boeing 777 отказал вскоре после взлета и начал рассыпаться в воздухе. Несмотря на это, пилоты смогли успешно посадить самолет.

На самой записи видно, как обломки разных размеров падают с неба. При этом жители стоят и смотрят на падающие куски двигателя.

Полиция города Брумфилд, где упали части обшивки, попросила жителей при обнаружении обломков во дворе не трогать их и немедленно сообщать властям.