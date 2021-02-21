На Камчатке началось извержение вулкана
Катерина Медведева
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На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«Фланговые извержения формируются на высоте около 2,5-2,7 км над уровнем моря вблизи ледника Эрман. В ближайшие несколько дней извержение продолжится», — говорится в публикации.
Туристов и жителей полуострова просят не приближаться к вулкану и не совершать на него восхождений.
Отмечается, что в непосредственной близости от Ключевского может наблюдаться ПДК газа при парогазовых выбросах.
Ранее сообщалось, что поселок на Камчатке присыпало вулканическим пеплом.