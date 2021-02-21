Тела двух детей обнаружили в квартире в Москве

Московская прокуратура начала проверку после обнаружения тел двух детей в квартире на северо-востоке столицы, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 20 февраля в квартире нашли тела брата и сестры 2017 и 2009 годов рождения соответственно, дети проживали с родителями. В настоящее время их мать госпитализирована, указано в сообщении.

Как рассказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, женщину 1984 года рождения обнаружили на месте происшествия с резаными ранами. По предварительной версии, она пыталась покончить с собой после убийства детей.

12 февраля сообщалось, что жительница Новой Москвы попыталась убить трех своих детей, оставив их на морозе. По данным СК, 33-летняя женщина привезла детей на территорию лесополосы, раздела их догола и оставила на улице. В полицию обратился очевидец, дети с различными степенями обморожения были направлены в детскую городскую больницу.