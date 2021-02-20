«Вектор» намерен выпустить 500 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» в феврале

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Научный центр «Вектор» намерен выпустить 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в феврале и еще 1,5 млн — в марте. Об этом сообщил глава центра Ринат Максютов, передает РИА «Новости».

В дальнейшем «Вектор» рассчитывает выйти на 5 млн доз в месяц.

К настоящему времени в России уже произвели около 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

Ранее сообщалось, что «ЭпиВакКорона» будет обеспечивать иммунитет на протяжении 12 месяцев.