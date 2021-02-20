«Вектор» намерен выпустить 500 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» в феврале

Научный центр «Вектор» намерен выпустить 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в феврале и еще 1,5 млн — в марте. Об этом сообщил глава центра Ринат Максютов, передает РИА «Новости».

В дальнейшем «Вектор» рассчитывает выйти на 5 млн доз в месяц.

К настоящему времени в России уже произвели около 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

Ранее сообщалось, что «ЭпиВакКорона» будет обеспечивать иммунитет на протяжении 12 месяцев.