В Самаре 100-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

Врачи городской больницы № 8 в Самаре вылечили от коронавируса 100-летнюю пациентку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Самарской области.

Женщина пребывала в стационаре в течение нескольких недель. После оказания необходимой медицинской помощи ее направили домой. Теперь она будет находиться под наблюдением врачей.

Согласно информации пресс-службы, инфекционный госпиталь на базе Самарской городской больницы № 8 был развернут в октябре 2020 года, с тех пор медпомощь была оказана более 1,2 тыс. пациентам с COVID-19 и подозрением на него.

С начала вспышки коронавируса в Самарской области выявлено 46 276 случаев коронавируса, 42 533 человека выздоровели, 900 скончались.

Ранее в Псковской области 101-летняя женщина привилась от COVID-19.