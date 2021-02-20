Суд признал законной замену условного срока Навального на реальный

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Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года
Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года
Moscow City Court/Reuters

Мосгорсуд признал законным решение о замене срока Алексея Навального с условного на реальный по делу »Ив Роше». Об этом сообщает ТАСС.

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