Жителя Волгограда приговорили к 9 годам колонии за убийство подростка

Суд Волгограда приговорил местного жителя к 9 годам колонии строгого режима за убийство 16-летнего подростка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области.

Согласно информации Следственного комитета России, 29 января в одну из больниц Волгограда попал студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее. Он умер от полученной раны.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в убийстве был задержан 20-летний юноша, который ранее уже был судим. На допросе он признался, что ударил ножом подростка из-за того, что тот толкнул его плечом.

Приговор суда в силу еще не вступил.

Ранее сообщалось, что суд Читы арестовал обвиняемого в убийстве 9-летней девочки.