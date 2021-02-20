Источник: глава управления мэрии Владивостока мог покончить с собой

Исполняющий обязанности главы управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков мог покончить с собой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что Скорлякова обнаружили мертвым на рабочем месте.

«Предварительно, суицид», — сказал собеседник агентства.

По его словам, начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.