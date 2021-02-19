Тридцатая страна одобрила применение российской вакцины от коронавируса

Минздрав Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», таким образом эта страна стала тридцатой по счету выбравшей препарат РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Уточняется, что регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

В РФПИ отметили, что «Спутник V» признан большим числом медицинских специалистов, а также государственными регуляторами как одна из наиболее эффективных, безопасных и доступных вакцин.

Применение российской вакцины ранее уже одобрили в Белоруссии, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане и других странах.

Ранее сообщалось, что Казахстан зарегистрировал произведенную в стране вакцину «Спутник V».