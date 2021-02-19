Пожарные получили сообщение о задымлении в Большом театре в Москве

Пожарные проверяют сообщение о задымлении в здании Большого театра в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что на место направлены значительные силы пожарных.

Как уточнили представители театра, во время использования сценического дыма сработала установка газового тушения пожаров.

Возгорание не произошло.

Всего из здания было эвакуировано порядка 800 человек.