Россиянка спасла американскую семью от замерзания в Техасе

Жительница России помогла внукам в США справиться с последствиями морозов Техасе и спасла их. Об этом она рассказала телеканалу «360».

Россиянка приехала в гости к родственникам в США, где и застала аномальные для Техаса холода. Она посоветовала членам семьи слить воду из батареи, что помогло системе отопление не перемерзнуть.

«Большинство не знает, что воду нужно было сливать», — отметила россиянка.

Также спастись от холодов помогло наличие теплой одежды, оставшейся после поездки в горы, и привезенные свитера. Притом в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов.

Сама же женщина считает, что семью помогло спасти то, что она жила в России.

Ранее стало известно, что из-за непогоды и аномального холода в Техасе произошло массовое отключение электричества, приостановка работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».