WP: американские дипломаты попросили привить их «Спутником V»

Дипломатам США, которые работают в других странах, приходится просить Россию и другие страны привить их вакциной от коронавируса, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как сообщает газета, по меньшей мере 13 государств уже предложили привиться американским дипломатам вакцинами, которые ранее они приобрели у самих США. По данным издания, Госдепартамент США уже принял данное предложение. Ведомство в настоящее время рассматривает подобные предложение еще от восьми стран.

Издание отмечает, что некоторые сотрудники Госдепа в России обратились к Москве за дозами российской вакцины от коронавируса «Спутник V» «после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем».

При этом Госдеп не рекомендовал своим сотрудникам делать прививку этим препаратом, так как «Спутник V» не был одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Центром по контролю и профилактике заболеваний США. Однако ведомство позволяет дипломатам «самим принимать решения» касательно своего здоровья, говорится в публикации.

«Для самой богатой страны мира неловко просить милостыню от других стран, когда это касается вакцин», — заявил изданию дипломат США с Ближнего Востока.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее глава МИД России ответил на призыв США с подозрением относиться к вакцине «Спутник V».