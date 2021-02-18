В Совфеде заявили, что не планируют вводить ковид-паспорта

В России не планируется введение ковид-паспортов, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы неоднократно говорили, и спикер Совфеда Валентина Ивановна Матвиенко также отмечала избыточность этой нормы, в России не планируется введения ковид-паспортов», — сказал Круглый.

По его словам, этот вопрос обсуждался в Парламентской ассамблее Совета Европы, где предложили несколько вариантов. Тем не менее, в итоге решили, в сертификатах о вакцинации будут содержаться только медицинские показания.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции для поездок в другие страны маловероятно.