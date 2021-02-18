В Москве зафиксировано еще 1 950 человек с COVID-19

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 1 950 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.

Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее в городе было выявлено 1 282 заболевших.

Также за 24 часа умерли 55 пациентов, что является минимумом со 2 ноября. Кроме того, выписались после выздоровления еще 2 514 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице было зафиксировано 962,6 тыс. человек с коронавирусом, из них вылечились 878,6 тыс. человек и 14,5 тыс. умерли. За минувшие сутки в России выявили 13 447 новых случаев COVID-19, скончались 480 пациентов, полностью выздоровели 18 730 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины «Спутник Лайт».